الأرصاد: طقس معتدل وسماء صافية في أغلب المناطق الليبية

نشر المركز الوطني للأرصاد تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة في ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأحد.

ولفت المركز في الملخص العام للحالة الجوية إلى اعتدال في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال خاصة الساحلية، بينما تبقى مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

• الطقس: السماء صافية مع ظهور بعض السحب المتفرقة، واحتمال ظهور ضباب خفيف آخر هذه الليلة وصباح يوم غد على بعض المناطق الساحلية

• على بعض مناطق الساحل وبعض المناطق الداخلية.

• الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (24- 29) مْ على المناطق الساحلية، وما بين (31- 36) مْ على الدواخل، وتسجل تراجعا يوم غد على أغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب آخر هذه الليلة، وفي الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية.

• الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا في بعض المناطق الساحلية.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25- 30) مْ على أغلب مناطق الساحل . وما بين (34- 41) مْ على مناطق اجدابيا وجالو والجغبوب .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (40- 44) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (40- 44) مْ.

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