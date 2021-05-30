دبرز: الاستعراض العسكري عبث وبمثابة وضع العصي في الدواليب

هاجم عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم دبرز، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، على خلفية الاستعراض العسكري للجيش الوطني الليبي في قاعدة بنينا.

وقال دبرز في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن حفتر سيُلاحق قانونيا على الجرائم التي ارتكبها عاجلا أو آجلا، على حد زعمه.

وادعى عضو المجلس الاستشاري أن سجل الإجرام الموثق ضد حفتر وداعميه ومليشياته يجعل منه أداة وقتية تستخدم الآن لتحقيق هدف معين، قبل أن يُلاحق ليُعاقب في القضايا المرفوعة ضده على المستويين المحلي والدولي.

ووصف دبرز الاستعراض العسكري بالعبث ووضع للعراقيل والعصي في الدواليب، حتى لا يكتب النجاح لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وكي لا تتمكن من الوفاء بالتزاماتها في الذهاب إلى الانتخابات ودسترة الدولة، على حد تعبيره.

وزعم عضو مجلس الدولة قائلا إن حفتر يعلم جيدا أن الاستقرار السياسي في ليبيا يخرجه من الساحة الليبية، كما يدرك أن دسترة الدولة في الغالب تعني خروجه النهائي من المشهد؛ بسبب سجله الحافل بالإجرام وامتلاكه جنسية دولة أجنبية.