«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل بين الخليج وبنغازي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة مساء اليوم الأحد، على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي تصل سرعتها إلي 25 عقدة.

وأوضحت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم أن البحر سيكون خفيف الموج والرؤية جيدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

السماء صافية إلى قليلة السحب، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.

الرياح شمالية شرقية بوجه عام، وتكون متغيرة الاتجاه غدا على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة تتراوح ســرعتها بين 05 و15 عقدة.

ومن المتوقع أن تكون درجة حرارة سطح البحر من 18 إلى 20 درجة مئوية.

الرؤية جيدة إلى متوسطة مساء اليوم، وفى الصباح الباكر على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، مع احتمالية ظهور شبورة مائية.



السماء صافية إلى قليلة السحب، والبحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل الخليج.

الرياح شمالية غربية إلى بحرية، وتكون شمالية شرقية اليوم، على ساحل بنغازي والجبل الأخضر وغربية غدا على ساحل شحات، وتتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة، تصل اليوم إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي.

ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 – 1.25 متر يصل اليوم إلى 1.75 متر على ساحل الخليج.

درجة حرارة سطح البحر (18-21) درجة مئوية، والرؤية جيدة وتكون متوسطة مساء اليوم على ساحل درنة، لاحتمالية ظهور الشبورة المائية.

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