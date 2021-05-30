عبد الله ناكر: حفتر «أغبى» من الإخوان

زعم رئيس ما يسمى بـ«حزب القمة» وأحد قادة المليشيات، عبدالله ناكر، أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، بأنه «أغبى» من الإخوان. بحسب تعبيره.

وقال ناكر، المتهم بسرقة المال العام، والسطو على مصرف الأمان خلال أحداث 2011، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لم أجد أغبى من الإخوان غير «حفتر»، بيحكموا ليبيا بالسيف عشم إبليس في الجنة”، وفقا لقوله.

وأمس السبت، قال القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر إن العالم هرع لحل سلمي في ليبيا بعد أن أوشك الجيش على تحرير العاصمة طرابلس.

ودعا المشير حفتر خلال عرض عسكري بقاعدة بنينا، هو الأضخم بليبيا خلال السنوات الماضية، إلى حل المجموعات المسلحة في طرابلس والتوجه نحو الانتخابات دون مماطلة، وتمنى أن تكون انتخابات شعبية مباشرة.

وأكد القائد العام للجيش الوطني الليبي أنه “لا سلام مع الاحتلال ولا المرتزقة ولا سلام إلا بيد الدولة”، محذرا: “لن تتردد في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة، إذا ما تمت عرقلته بالتسوية السلمية المتفق عليها.. وقد أعذر من أنذر”.