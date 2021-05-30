رغم التأكيد على الانتخابات المباشرة دون مماطلة.. دبرز: استعراض قوات حفتر عبث هدفه منع الذهاب للانتخابات

ليبيا – وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز استعراض قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) بـ “العبث ووضع للعراقيل والعصي في الدواليب”،حتى لا يكتب النجاح لحكومة الوحدة الوطنية، وكي لا تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها في الذهاب إلى الانتخابات ودسترة الدولة دون أن يشير إلى أن المشير حفتر أكد خلال العرض على ضرورة الذهاب إلى إنتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة من الشعب دون تأخير أو مماطلة.

دبرز الموالي بشدة لتركيا وفي تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية قال زاعمًا: “حفتر يعلم جيدًا أن الاستقرار السياسي في ليبيا يخرجه من الساحة الليبية، كما يدرك أن دسترة الدولة في الغالب تعني خروجه النهائي من المشهد؛ بسبب سجله الحافل بالإجرام وامتلاكه جنسية دولة أجنبية”.

وأضاف دبرز: “إن حفتر سيُلاحق قانونيًا على الجرائم التي ارتكبها عاجلا أو آجلًا، وهو مستقبله المحتوم في العملية القادمة، وإن سجل الإجرام الموثق ضده وداعميه ومليشياته يجعل منه أداة وقتية تستخدم الآن لتحقيق هدف معين، قبل أن يُلاحق ليُعاقب في القضايا المرفوعة ضده على المستويين المحلي والدولي” حسب زعمه.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية