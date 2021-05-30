السفير الأمريكي: ناقشت مع المنفي في “تونس” توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند في تونس يوم أمس السبت.

وقال نورلاند في تغريدة عبر صفحة السفارة الأمريكية على موقع “تويتر”: “نقاش جيد حول مجموعة كاملة من القضايا بما في ذلك توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وغيرها، والمصالحة، وإبعاد المقاتلين الأجانب، والانتخابات في ديسمبر.

وأضاف السفير الأمريكي في تغريدته التي رصدتها “الساعة 24″، “ناقشنا تحسين الظروف الأمنية في الجنوب للتعامل بشكل أفضل مع قضايا مثل الاتجار بالبشر ووجود المرتزقة”.

واستقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، المنفي في الجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي في مفتتح زيارته الرسمية إلى تونس التي تمتد إلى ليوم غد الاثنين.

وتطرقت مباحثات سعيد والمنفي إلى سير علاقات التعاون والتكامل التي تجمع البلدين وآفاق دعمها وتطويرها وتذليل الصعوبات التي تعترضها للارتقاء بها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية المتضامنة بما يلبى تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التكامل.