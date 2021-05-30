السفير الأمريكي: ناقشت مع المنفي في “تونس” توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند في تونس يوم أمس السبت.
وقال نورلاند في تغريدة عبر صفحة السفارة الأمريكية على موقع “تويتر”: “نقاش جيد حول مجموعة كاملة من القضايا بما في ذلك توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وغيرها، والمصالحة، وإبعاد المقاتلين الأجانب، والانتخابات في ديسمبر.
وأضاف السفير الأمريكي في تغريدته التي رصدتها “الساعة 24″، “ناقشنا تحسين الظروف الأمنية في الجنوب للتعامل بشكل أفضل مع قضايا مثل الاتجار بالبشر ووجود المرتزقة”.
واستقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، المنفي في الجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي في مفتتح زيارته الرسمية إلى تونس التي تمتد إلى ليوم غد الاثنين.
وتطرقت مباحثات سعيد والمنفي إلى سير علاقات التعاون والتكامل التي تجمع البلدين وآفاق دعمها وتطويرها وتذليل الصعوبات التي تعترضها للارتقاء بها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية المتضامنة بما يلبى تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التكامل.
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