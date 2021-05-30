الأعلى للدولة يهاجم حفتر على خلفية الاستعراض العسكري في بنغازي

طالب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش بضرورة وضع حد للخروقات والسلوكيات التي وصفها بالعدوانية التي يقوم بها الجيش الليبي.

ودعا المجلس في بيان المجتمع الدولي للتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين ورفع يده تماما عن خليفة حفتر، والعمل مع المؤسسات الشرعية والسلطات الرسمية فقط احتراما للسيادة الوطنية الليبية على حد تعبيره.

ووصف المجلس ما يسمى بعملية الكرامة التي أطلقها الجيش الليبي سابقا بأنها “محاولات غير شرعية تسعى للحكم عبر الانقلابات العسكرية مدعومة من قوى إقليمية ودولية”.

وأشار إلى أنه “كلما اقترب الليبيون من تسوية سياسية شاملة يظهر حفتر سلوكا تصعيديا وإشارات وتلويحا بالقوة ولغة السلاح، في تحد لرغبة الشعب في السلام والاستقرار”، بحسب البيان.

وياتي هذ التصريح تعليقا على تنظيم الجيش الليبي، أمس السبت، استعراضا عسكريا في بنغازي.