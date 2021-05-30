وزير الاقتصاد يدعو لإنشاء منطقة تجارية حرة مع الجزائر

دعا الوزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي الليبي الجزائري إلى انشاء منطقة تجارية حرة بين الجزائر و ليبيا وفتح المعبر الحدودي دبداب-غدامس الذي يربط بين البلدين.

واقترح الحويج خلال مشاركتهفي المنتدى المقام بالجزائر العاصمة إبرام اتفاق بين المصرف المركزي الليبي والبنك المركزي الجزائري لتسهيل الإجراءات البنكية لصالح الطرفين قصد تشجيع المبادلات التجارية و التعاون الاقتصادي الثنائي بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

من جهته أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري صابري بوقدوم أن الجزائر بصدد إنهاء التحضيرات اللوجستية والتقنية قصد فتح المعبر الحدودي البري دبداب-غدامس وذلك بالتنسيق مع الطرف الليبي.

وقال بوقدوم أثناء افتتاح أشغال المنتدى إن “الطرفين يعكفان على إنهاء المحادثات النهائية لفتح الخط البحري الرابط بين طرابلس والجزائر العاصمة قصد استغلاله في نقل السلع“.

وأجمع المشاركون في المنعقد بالجزائر العاصمة، على تواجد عدة فرص شراكة يجب على مؤسسات البلدين اغتنامها إلى جانب المبادلات التجارية التي يجب رفعها أيضا.

وتطرق المشاركون في الملتقى من خلال اللقاءات الثنائية وورشات العمل إلى العديد من المسائل ذات الصلة بالتعاون بين البلدين لاسيما قطاعات الطاقة والفلاحة والصناعة والصحة والأشغال العمومية ومواد البناء و الخدمات.

وشارك في المنتدى 150 متعامل ليبي و 250 متعامل جزائري يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب مشاركة ممثلي مختلف غرف التجارة و الصناعة والفلاحة ومنظمات أرباب العمل والهيئات الحكومية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.

وموازاة مع المنتدى سينظم معرض خاص بالمنتجات الجزائرية من سلع وخدمات بقصر المعارض (الصنوبر البحري) اليوم الأحد وغدا الاثنين.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإنه من المتوقع أن تصل المبادلات التجارية بين البلدين إلى 3 ملياردولار مقابل 65 مليون دولار حاليا منها 59 مليون دولار صادرات جزائرية نحو ليبيا.