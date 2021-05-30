المنفي يبحث مع نورلاند آليات توحيد المؤسسة العسكرية وملف الانتخابات

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، آليات توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وغيرها من المؤسسات، فضلا عن ملف الانتخابات والمصالحة، وإخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا.

وقالت السفارة، في بيان اليوم الأحد، إن اللقاء الذي جمع نورلاند مع المنفي، في تونس، خلال زيارة الأخير، شهد «نقاشا جيدا حول مجموعة كاملة من القضايا».

وتابعت أن النقاش شمل عددا من الملفات بما في ذلك «توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات الأخرى، والمصالحة، وإخراج المقاتلين الأجانب، والانتخابات في ديسمبر».

كذلك شهد اللقاء نقاشا حول تحسين الظروف الأمنية في الجنوب، للتعامل بشكل أفضل مع قضايا مثل الاتجار بالبشر ووجود المرتزقة، وفق البيان.

المبعوث الأميركي يبحث مع السايح أفضل السبل للدعم الدولي لانتخابات ديسمبر

والخميس أجرى نورلاند، مناقشات مع رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح؛ لبحث أفضل السبل للدعم الدولي للانتخابات المقررة في نهاية العام الجاري، واصفا تلك المناقشات بأنها كانت «جيدة».

وأجرى نورلاند، خلال الأسبوع الماضي، زيارتين إلى كل من القاهرة وأنقرة، التقى خلالهما عددا من المسؤولين المصريين والأتراك في إطار جولته الرامية لحشد الدعم الدولي للعملية السياسية والانتخابات الوطنية، المقررة في ليبيا يوم 24 ديسمبر المقبل.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا