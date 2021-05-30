المشري من تركيا: المشير حفتر رسائله غير إيجابية

هاجم رئيس ما يسمى “مجلس الدولة” خالد المشري، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، على خلفية الاستعراض العسكري للجيش الوطني الليبي في قاعدة بنينا.

وزعم المشري خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا، قائلا إن “الاستعراض الحقيقي شاركنا فيه مع شباب ليبيا من جميع المناطق الذي بدأ يوم 4 أبريل 2019، واستمر قرابة العامين وسقطت فيه الصورة العسكرية التي يدعيها ( القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة ) حفتر”، على حد زعمه.

ورغم نفي القيادي في جماعة الإخوان المدرجة على قائم الإرهاب في ليبيا، مشاهدته للاستعراض العسكرى، إلا أنه زعم أن هناك مرتزقة شاركوا فيه، وأضاف: “بدأ الاستعراض بإسقاط طائرة أحد المجرمين الذي كان يدك في بنغازي، ودرنة وضرب أطفال قنفودة وشارك بالهجوم على طرابلس”، على حد زعمه.

وادعى المشري الذي يزور تركيا حاليا، أن ( القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة ) حفتر يريد أن يبعث رسائل مهمة من وراء الاستعراض بأنه “ما زال لديه القدرة على الاستعراض، ويريد أن يقول إنه ما زال يريد السعي للسلطة وسيجد مبرراته لذلك”، على حد زعمه.

وزعم قائلاً: “ ( القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة ) حفتر ليس لديه القدرة على شن أي حرب وبعون الله سيسجن بالديمقراطية أو القوة إذا أرادها، وهو لا ينصاع إلى أحد، ولا القائد الأعلى وكما نقولها باللهجة الشعبية (مش معبر حد)”، على حد زعمه.

وخلال مداخلته، ادعى المشري “معرفته بمعلومات عن رفض الدول الخارجية للاستعراض العسكري الذي جرى في بنينا، ووافقوا ليحاول ( القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة ) حفتر أن يظهر بأنه يؤيد الحوار والمسار السياسي”، على حد زعمه.

وزعم أيضا أن رسائل ( القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة ) حفتر بالعرض العسكري ليست إيجابية، وتابع: “المسار السياسي دائر، ولن يستطيع أن يعرقله، ولن نفتح معه أي طريق للحوار، ولن نذهب إليه، ولن نثق فيه، وأيدينا على الزناد ولو عاد لعدنا”، على حد زعمه.