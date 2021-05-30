الورفلي: كلمة القائد العام أثبتت أن القوات المسلحة موجودة وازدادت قوة

كشف المحلل السياسي العربي الورفلي، عن “تعرض الجيش وقيادته العامة لحرب إعلامية شرسة من قبل تنظيم الإخوان، في محاولة منهم لإبعاد المؤسسة العسكرية عن دورها الوطني؛ لذا أطلقوا الشائعات التي كان آخرها نشرهم لتصريحات مزورة عبر صفحات ممولة منسوبة للإدارة الأمريكية، مفادها إبعاد المشير من المشهد، وهو ما تم تفنيدها ونفيها”.

الورفلي، وفي تصريحات للعين الإخبارية، أوضح أن “خطاب القائد العام جاء ليرد وبقوة على كل الأطراف التي تكيل العداء للشعب الليبي؛ فهي كلمة اختصرت الواقع ولامست مشاعر الشعب اللييي الذي تابعها بكل اهتمام”.

وأشار إلى أن “كلمة القائد العام أثبتت أن القوات المسلحة موجودة وازدادت قوة؛ فمن أراد السلام فالجيش يدعمه، ومن أراد العبث بمصالح الشعب الليبي، فالقوات المسلحة ليست عاجزة عن حماية مقدرات الشعب”.

وشدد المحلل السياسي على أن “هناك رسالة خارجية وراء تصريحات المشير حفتر، مفادها بأن الجيش له دور أساسي في حماية الشعب الليبي من بطش الإرهاب والمليشيات خاصة داخل العاصمة طرابلس، التي وصفها المشير بالمدينة المحتلة المنكوبة”.