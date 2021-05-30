المسلاتي: كلمة القائد العام تحمل الكثير من الرسائل السياسية والأمنية أبرزها أن القوات المسلحة هي من فرضت السلام وهي من تحميه

أوضح المحلل السياسي حسين المسلاتي، إن “كلمة القائد العام المشير خليفة حفتر تحمل الكثير من الرسائل السياسية والأمنية، أبرزها أن القوات المسلحة هي من فرضت السلام وهي من تحميه؛ فرسالة أمس هي رسالة سلام مشروطة، تؤكد على السلام العادل الذي لا يقصيها ولا قياداتها من المشهد السياسي، وتشترط على ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه”.

المسلاتي، وفي تصريحات للعين الإخبارية، قال: أن “القيادة العامة لم ولن تخرج من المشهد السياسي؛ فأفرادها من يصنع السلام عبر حماية الدولة الليبية في الداخل والخارج، فيما قياداتها من كان ولا زال شريكًا رئيسيًا فيها، والذي بدا بوضوح في الاتفاقات الدولية والتي كان آخرها اتفاق جنيف الموقع في 23 أكتوبر الماضي، والذي نتج عنه تشكيل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 +5 )، والتي تسعى لإحلال السلام عبر توحيد الجيش”.

وأشار إلى أن “محاولة تجاهل أو الالتفاف على القيادة العامة أو تهميشها مرفوض وفقا لرسالة الأمس؛ فلا حلول ولا ذهاب إلى الأمام إلا بموافقة الجيش والتشاور معه”.

وأكد أن “أي حديث عن خروج القيادة العامة من المشهد السياسي أو أن دورها انتهي، هو هراء لا أساس له من الصحة”.

ولم تكن كلمة القائد العام –وفقا للمسلاتي- إثبات للتواجد في المشهد السياسي فحسب، بل رسالة تهديد للمليشيات بأن عليهم الالتزام بما تم الاتفاق عليه والرضوخ لحلهم وإعادة تصنيفهم وتشكيلهم من جديد، تمهيدًا لضمهم للقوات العسكرية بشكل منضبط، أفرادًا لا مجموعات.