السفير الأمريكي والمنفي يبحثان إخراج المقاتلين الأجانب

بحث السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إخراج المقاتلين الأجانب وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

وبينت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن نورلاند والمنفي خاضا خلال لقائهما في تونس السبت نقاشا “جيد” حول “مجموعة كاملة من القضايا بما في ذلك توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات الاخرى، والمصالحة، وإخراج المقاتلين الأجانب، والانتخابات في ديسمبر” كما ناقشا “تحسين الظروف الأمنية في الجنوب للتعامل بشكل أفضل مع قضايا مثل الاتجار بالبشر ووجود المرتزقة”.

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