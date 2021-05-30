الجدال: القائد العام أراد إيصال رسالة مفادها أن الجيش وافق على السلام من أجل الديمقراطية إلا أنه مستعد للحرب من جديد حال فشل خطة السلام

أكد المحلل السياسي مختار الجدال، أن “تصريحات القائد العام المشير خليفة حفتر كانت موجهة لرافضي المؤسسة العسكرية في الداخل، وللمجتمع الدولي خاصة من يدفع في اتجاه استمرار الفوضى في البلاد”.

الجدال، وفي تصريحات للعين الإخبارية، قال: أن “الكلمة كشفت بوضوح موقف القيادة العامة بما جرى وما يجري في أزمة ليبيا، خاصة سيطرة المليشيات المسلحة والقوات التركية على الغرب الليبي”.

وأشار إلى أن “القائد العام أراد إيصال رسالة مفادها أن الجيش وافق على السلام من أجل الديمقراطية وسيستمر على موقفه حتى نهاية الطريق، إلا أنه مستعد للحرب من جديد، حال فشل خطة السلام”.