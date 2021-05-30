محلل سياسي: كلمة القائد العام كانت بمثابة تحذير لكل من تسول له نفسه المساس بالشعب الليبي والاعتداء على ثرواته

قال المحلل السياسي الليبي محمد يسري، اليوم السبت، إن “محاولة ربط نفي السفارة الأمريكية مطالبتها بإقصاء القائد العام المشير خليفة حفتر، ليست دقيقة؛ فالمؤسسة العسكرية لا تلتفت أبدا لمثل هذه الرسائل المزيفة والتي يطلقها تنظيم الإخوان وداعميهم، محاولين زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد”.

يسري، وفي تصريحات للعين الإخبارية، أوضح أن “واشنطن تدرك أن القائد العام والجيش الليبي شريك أساسي في مكافحة الإرهاب؛ فما استعرضه الجيش بالأمس، يثبت أنه القوة الوحيدة العسكرية المنظمة، القادرة على التعاون إقليميًا ودوليًا لمواجهة الأخطار التي تواجه المنطقة، وفرض السلام في الداخل الليبي”.

وأشار المحلل السياسي الليبي إلى أن “كلمة القائد العام كانت واضحة بتأييده إجراء انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر، لتقطع الطريق على من يريدون إطالة أمد الأزمة الليبية، لاستمرارا مصالحهم الشخصية”.

وأكد يسري أن “كلمة القائد العام كانت بمثابة تحذير لكل من تسول له نفسه المساس بالشعب الليبي والاعتداء على ثرواته، بأن الجيش لن يتردد في استخدام كل الوسائل من أجل الدفاع عن التراب”.