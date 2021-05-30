ورشة حول دور المرأة الليبية في التنمية بالمناطق الحدودية

وصل إلى مدينة غدامس مساء السبت الفريق المُكلف من قبل اللجنة الوطنية؛ للإشراف على ورشة عمل حول مساهمة المرأة الليبية في التنمية المستدامة بالمناطق الحدودية.

وكان في استقبال الفريق عميد بلدية غدامس المكلف حبيب هيبة، ومختار السنوسي حودة مدير مركز غدامس للأبحاث والدراسات وتوثيق تراث غدامس.

ومن المقرر أن تنطلق ورشة العمل الوطنية حول مساهمة المرأة الليبية في التنمية المستدامة بالمناطق الحدودية اليوم الأحد، وتستمر حتى يوم الأربعاء، بتنظيم ورعاية اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم، بالشراكة مع مركز غدامس للأبحاث والدراسات وتوثيق التراث، ومركز غدامس لتدريب وتطوير المرأة.

ومن المرتقب أن تشهد ورشة العمل مشاركة سيدات من جبل نفوسة من العاملات في مجال التنمية المستدامة، والتراث الثقافي غير المادي، بإشراف الخبير الدولي الموفد من قبل مكتب اليونسكو بالرباط “محمد الأمين ولد بيج”، والخبير الوطني في مجال التراث “حسين الرجباني”.

وتأتي الورشة في إطار البرامج والخطة التي رسمتها اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم؛ لتنفيذ سلسلة من المناشط التربوية والثقافية والعلمية، والتي سبق أن قدَمتها لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية