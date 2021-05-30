وزير المواصلات يبحث مع نظيره الجزائري تعزيز أواصر التعاون بين ليبيا والجزائر في قطاع النقل

بحث وزير المواصلات محمد الشهوبي، مع وزير الأشغال العمومية والنقل الجزائري، كمال ناصري تعزيز أواصر التعاون بين ليبيا والجزائر في قطاع النقل.

وبحسب بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية، فإنه “قد تم التأكيد في هذا الاجتماع على ضرورة فتح المجال الجوي بين البلدين وعودة الرحلات عبر الخطوط الجوية الليبية والجزائرية لتعزيز التعاون في كافة المجالات”.

وأضاف: “تم الاتفاق بين الوزيرين على فتح المنافذ البرية بين البلدين لتسهيل حركة التنقل بين البلدين، وكذلك تدشين خط بحري بين الموانئ المختلفة بين البلدين لنقل البضائع والركاب، على أن تستكمل المحادثات من خلال المصالح والهيئات الخاصة بالنقل الجوي والبري والبحري لتطبيق هذه الاتفاقات في أسرع وقت ممكن”.