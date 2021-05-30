بيت المال: لن ترهبنا الاستعراضات

هاجم آمر ما تدعى “غرفة عمليات سرت الجفرة”، إبراهيم بيت المال، الاستعراض العسكري للجيش الوطني الليبي الذي جرى تنظيمه أمس السبت في قاعدة بنينا، ويعد الأكبر في ليبيا بالسنوات الأخيرة.

وقال بيت المال في تصريحات صحفية، “نحن لن ترهبنا الاستعراضات الوهمية المستوردة وسنحافظ على استقرار دولتنا المدنية وفي الوقت نفسه سندافع عنها وبقوة” وفق قوله.

وشاركت في الاستعراض وحدات عسكرية من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وحرس الحدود وقوات إدارة الصاعقة والمظلات.

وأكد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أن هذا الاستعراض المهيب لقواتنا المسلحة يبعث السعادة في قلوب الليبيين، ويلقي الرعب والهلع في قلوب أعداء الوطن الساعين إلى عرقلة السلام، وما تم الاتفاق عليه برعاية دولية، موجها رسالة لهؤلاء: “أصابعنا على الزناد ولن نتردد في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة، إذا ما تمت عرقلته بالتسوية السلمية المتفق عليها.. وقد أعذر من أنذر”.