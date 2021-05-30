وزارة الداخلية: اجتماع لبحث تزويد المنطقة الجنوبية بالوقود

بحثت الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط ومديري أمن الشاطئ وسبها تزويد المنطقة الجنوبية بالوقود.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان بوجناح ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ومديري أمن الشاطئ وسبها، ولجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط عدد من عمداء بلديات المنطقة الجنوبية بحثوا خلال اجتماعهم بمقر مديرية أمن الشاطئ السبت تزويد المنطقة بالوقود والتأكيد على استمرار نقل الوقود خاصة وأن هناك عدد من القوافل ستصل للمنطقة.