الإخواني دبرز: الاستعراض العسكري عبث وبمثابة وضع العصي في الدواليب

هاجم عضو ما يسمى “مجلس الدولة” بلقاسم دبرز، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، على خلفية الاستعراض العسكري المهيب للجيش الوطني الليبي في قاعدة بنينا.

دبرز، وفي تصريحات لقنوات الإخوان، زعم إن “القائد العام سيُلاحق قانونيا على الجرائم التي ارتكبها عاجلا أو آجلا”، على حد زعمه.

وادعى الإخواني دبرز، أن “سجل ما أسماه “الإجرام الموثق” ضد القائد العام وداعميه ومن وصفهم بـ “مليشياته” (القوات المسلحة العربية الليبية الجسم المنبثق عن مجلس النواب الليبي السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد) يجعل منه أداة وقتية تستخدم الآن لتحقيق هدف معين، قبل أن يُلاحق ليُعاقب في القضايا المرفوعة ضده على المستويين المحلي والدولي”، على حد زعمه.

ووصف دبرز “الاستعراض العسكري المُهيب (الذي أرعب الإخوان والميليشيات) بالعبث ووضع للعراقيل والعصي في الدواليب، حتى لا يكتب النجاح لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وكي لا تتمكن من الوفاء بالتزاماتها في الذهاب إلى الانتخابات ودسترة الدولة”، على حد تعبيره.