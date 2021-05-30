شركة الكهرباء تبحث ترشيد الاستهلاك بمنطقة الجفارة

بحثت الشركة العامة للكهرباء ترشيد الاستهلاك والحد من الفاقد التجاري والتوصيلات غير الشرعية بمنطقة الجفارة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الأحد بمقر الشركة العامة للكهرباء الزهراء بحضور مدير إدارة خدمات المستهلكين الجفارة أحمد صولة ومدير إدارة توزيع الجفارة عبد السميع المنقوب ومدير مركز حماية الطاقة الكهربائية عماد شفراد وجهاز الحرس البلدي الجفارة والهئية العامة للأوقاف الجفارة بحسب المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء.

وتطرق الاجتماع إلى كيفية الترشيد في استهلاك الكهرباء والحد من الفاقد التجاري والتوصيلات الغير شرعية بالمنطقة وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الحرس البلدي ومركز حماية الطاقة الكهربائية الجفارة والشركة العامة للكهرباء للحد من التوصيلات غير الشرعية واتمام إجراءات التعاقد وجباية الديون المتراكمة لصالح الشركة .

كما تم الاتفاق والتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف الجفارة لحث جميع القطاعات العامة والمواطنين، للعمل على ترشيد الاستهلاك وتنبيه القيِّمين على المساجد بالمساهمة في توفير الطاقة، من خلال وقف تشغيل الإضاءة وأجهزة التكييف بعد انقضاء كل صلاة وضبط أجهزة التكييف على درجة حرارة 25 مئوية وفصل التيار الكهربائي عن سخانات المياه في فصل الصيف، كما تم أيضًا الاتفاق على تخصيص خطبة صلاة الجمعة للحديث عن أهمية الكهرباء والترشيد في الاستهلاك من الجانب الديني .