محادثات ليبية جزائرية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري، كمال بلجود، اليوم الأحد، محادثة مع نظيره الليبي، خالد تيجاني مازن، بالجزائر العاصمة لتعزيز التعاون بين البلدين.

واتفق الطرفان خلال هذا اللقاء على “تعزيز التعاون في مجال اختصاص الوزارتين”، وفقا لما نقله موقع التلفزيون العمومي الجزائري.

وجرت هذه المحادثات على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إلى الجزائر.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، شرع مساء أمس السبت، في زيارة رسمية إلى الجزائر العاصمة، تدوم يومين على رأس وفد وزاري هام.

و كان في استقباله بقاعة الشرف في مطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول، عبد العزيز جراد.

وتجري هذه المحداثات في ظل استضافة العاصمة الجزائرية، للمنتدى الاقتصادي الجزائري – الليبي بمشاركة ممثلين عن غرف التجارة والصناعة والهيئات الحكومية المرتبطة بالشأن الاقتصادي.

وتسعى ليبيا لتعزيز روابط الأخوة التي تجمع البلدين الشقيقين وبحث فرص الشراكات الثنائية بين الجزائر وليبيا، من خلال الاهتمام الكبير بالمنتجات والخدمات الجزائرية نظرًا لجودتها وسعرها التنافسي.