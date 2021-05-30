218 تنشر قصة اختطاف “دكتور أمريكي” من وسط طرابلس

تحصلت 218 على نسخة من بلاغ مُقدّم من الضابط محمد رمضان الشتيوي التابع لوزارة الداخلية إلى مديرية أمن طرابلس، بشأن واقعة اختطاف دكتور أمريكي يُدعى “أن مانويل” ويبلغ من العمر 49 سنة، ويعمل بشركة الجانب الأمني.

ويُشير نص البلاغ المُؤرخ بتاريخ 23 يوليو الجاري إلى أن الضالعين في الجريمة هم مجهولون مُسلّحون يتراوح عددهم ما بين 12 و13 شخصا يستقلون سيارتين من دون لوحات معدنية، الأولى نوع تويوتا 27 بيضاء اللون، والثانية نوع هيونداي أي 20 ذات لون أسود.

وهاجم المُسلحون “مانويل” وسائقه الذي يحمل الجنسية الليبية، واختطفوهما من داخل فندق “رويال جاردن” الكائن بمنطقة الظهرة في طرابلس، واقتادوهما إلى جهة غير معلومة، فيما يلفت نص البلاغ إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة حول الواقعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية