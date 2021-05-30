لجنة المسابقات توافق على تأجيل مباراة الاتحاد والخمس في الممتاز

وافقت لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، على تأجيل مباراة الاتحاد والخمس لمدة ثمانٍ وأربعين ساعة، عقب خوض الفريق لمباراة كأس السوبر أمام النصر مساء الإثنين المقبل.

وتقدمت إدارة نادي الاتحاد بطلب تأجيل مباراة الخمس ضمن الجولة الأولى من إياب الدوري الممتاز، التي كانت مقررة يوم الرابع من شهر يونيو المقبل نظرا لاقتراب موعدها من اللقاء السوبر.

ووافقت لجنة المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم على تأجيل اللقاء لمدة 48 ساعة، حسب اللائحة الرسمية المعتمدة، ومن المنتظر أن تُجرى مواجهة الاتحاد والخمس في الجولة الأولى من مرحلة إياب الدوري الممتاز يوم الأربعاء المقبل.

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