جثمان الطيار جمال بن عامر يواري الثرى بمقبرة بنينا

شيعت ظهر اليوم الأحد، جنازة العميد طيار جمال بن عامر، الذي استشهد إثر سقوط طائرته الحربية، خلال العرض العسكري الذي نظمه الجيش الليبي ببنينا أمس السبت.

ووارى جثمان الشهيد بن عامر، الثرى بمقبرة بنينا ضاحية بنغازي، بحضور أفراد أسرته وعدد من الأهالي وبمشاركة قادة القوات المسلحة.

وتوفي العميد طيار جمال بن عامر إثر سقوط طائرته خلال مشاركته في العرض العسكري الذي أقيم في قاعدة بنينا ببنغازي بمناسبة الذكرى السابعة لعملية الكرامة.

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية الطيار جمال بن عامر، بالقول: “ببالغ الأسى والحزن وبقلوب راضيةٍ بقضاءِ الله وقدره، تنعى القيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية وفاة شهيد الواجب العميد طيار جمال بن عامر والذي انتقل إلى رحمة الله مساء السبت نتيجة سقوط طائرته أثناء العرض العسكري بقاعدة بنينا العسكرية، سائلين المولى عزّ وجل أن يتقبله قبولاً حسناً وينزله منزلاً حسناً في فردوسه الأعلى ويحشره مع النبيّين والصديقين والشُهداء، وأن يتقبل منه كل ما قدمه من تضحيات مخلدة نصرةً للوطن”.