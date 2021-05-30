نورلاند يبحث مع المنفي ملف إخراج المقاتلين الأجانب وانتخابات ديسمبر

ليبيا – التقى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أمس السبت برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في تونس، لبحث مجموعة كاملة من القضايا، بما في ذلك توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات الاخرى.

نورلاند والمنفي ناقشا بحسب تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية في ليبيا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ملف المصالحة وإخراج المقاتلين الأجانب، والانتخابات في ديسمبر.