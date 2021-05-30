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دون ذكر إستعراض 4 إبريل.. عبدالكافي: استعراض قوات حفتر عمل عدائي بامتيار لاستفزاز قوات الوفاق

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  وصف  العسكريّ الموالي لمسلّحي الوفاق وتركيا عادل عبد الكافي الاستعراض العسكري للقوات المسلحة في ظل الحديث عن التهدئة ووقف إطلاق النار بأنه “عمل عدائي بامتياز” لاستفزاز قوات أركان الوفاق وما وصفها بـ”القوات المساندة” في طرابلس.

عبد الكافي وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” القطرية أمس السبت زعم بأن الاستعراض العسكري له أهداف؛ منها تحقيق انتصار عسكري أو رفع للمعنويات أو استعراض للقوة، مستدركًا بالقول: “حفتر يريد أن يرسل أن لديه قوة مسلحة سيستخدمها عند تجاهله في المشهد الليبي”.

وتابع مزاعمه للقناة القطرية بالقول : “حفتر يريد مسح عار لحق به وبمليشياته، عندما حاولوا اقتحام العاصمة طرابلس وتكبدوا خسائر جسيمة وانهزم مع مرتزقته”.

وقال :” حفتر يحاول الاستمرار في إخضاع المنطقة الشرقية تحت سيطرته للمحافظة على أنصاره، الذين بدأوا يفقدون الأمل في تصدره للمشهد مجددًا في شرق ليبيا بعد خسارته في معركة طرابلس”.

الكافي يصف المستعرضين في ابريل بحضور عسكريين أتراك بحماة الوطن

 

عبد الكافي طالب المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش بإيقاف ما وصفه بـ “الأعمال الاستفزازية”، وتحجيم دور “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) وردعه قبل أن تؤدي هذه التصرفات التي اعتبرها “عدائية” إلى حرب وإفشال عمل اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” دون أن يشير إلى إستعراض 4 إبريل الذي قام به مسلحو الوفاق بحضور عسكريين أتراك بالكلية العسكرية في طرابلس بحضور رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة وعضو الرئاسي اللافي والذي لم يتم الاعتراض عليه من أي طرف رغم الاستفزازات التي حاول مسلحو الوفاق القيام بها خلاله يقول مراقبون.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • ياعبد الكافر كل ماقلته قول زور ولا يقوله حتى طفل صغير وسأبد من الاخر فالمجلس الرئاسى لم يصدر اى بيان فطبقا للاتفاق السياسى البند الثانى من يوقع على قرار المجلس الرئاسى هو رئيس المجلس المنفى وبموافقة نائبيه ومافعله الافى منافى ياعبد الكافى للاتفاق وباطل .
    اما اكذوبة وجود مرتزقة فكان الرد عمليا واى عسكرى مبتدأ سيقول عليك حمار لان اى كلام لابد من دليل عليه فعندما نقول يوجد مرتزقة من سوريا وتشاد تقاتل الجيش الوطنى فلدينا دليل قطعى اسرى من سوريا وتشاد ظهروا على الشاشة ولم نرى اسير واحد من الجيش غير ليبى اذن انت كذاب اشر .
    اما حفتر فهو اقوى شخصية فى ليبيا صاحب القرار ياحمار على جميع الوحدان العسكرية التى تسيطر بالكامل على اقليمى برقة وفزان والجنوب الغربى وسرت والهلال النفطى وهى تضم غالبية ثروة النفط والمياه فكيف يكون مهزوما يابن المجنونة والميبونة ولو هزم كما تزعم لحقق اردوغان حلمه باحتلال موانئ النفط ولو هزم ما تم سحق القوات التى حاولت الهجوم على سرت يوم 6/6 .

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  • عملية الكرامة كانت ضد الارهابيين . وردا على الارهاب . وانتم تعلمون هذا . لذا فان موقفكم المناهض لها يضطرنا لتصنيفكم ارهابيبن . فان كنتم كذلك . فاعلنوها صراحة ولا تكونو كالمنافقين يخدعون الله والذين امنوا . انتم في وضع قوي . لماذا تخافو الاعلان عن حقيقتكم ؟

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