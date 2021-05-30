المنفي يزور المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية

أجرى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أمس، زيارة للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، حيث كان في استقباله عدد من البحاث والأكاديميين بالمعهد، وقدموا له عرضا حول مهام المعهد والأعمال التي يقوم بها.

كما أكدوا استعدادهم للتعاون والتنسيق مع المؤسسات المماثلة في ليبيا للمساهمة وإعداد الدراسات المشتركة لاستشراف مستقبل البلدين.

من جانبه تناول المنفي مدى أهمية المراكز البحثية لصانع القرار، ودورها في ترشيد مؤسسات الحكم والإدارة، مؤكدا على أهمية خلق الشراكة والتوأمة بين المراكز البحثية بالبلدين.

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