الإمارات تعلن اعتماد دواء طارئ لمرضى كورونا.. تعرف عليه وكيف يعمل!

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، السبت، منح الاستخدام الطارئ لدواء جديد لفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية”وام”.

ودواء “Sotrovimab- VIR-7831” تنتجه شركة “GSK” العالمية وحظي بموافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية “FDA” للاستخدام الطارئ.

وتأمل السلطات الصحية الإماراتية في أن يسهم الدواء في الحد من عدد الحالات التي تستدعي الدخول إلى المستشفى لأكثر من 24 ساعة و خفض عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بنسبة تصل إلى 85 بالمئة عند إعطائه للمرضى كعلاج مبكر.

و يعتمد الدواء على “الأجسام المضادة أحادية النسيلة” لعلاج المصابين ممن تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر و الذين يواجهون خطرا كبيرا للإصابة بأعراض “كوفيد – 19” الحادة والدخول إلى المستشفى جرّاء تداعيات المرض.

وأوضح محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن “الوزارة عززت شراكتها مع شركة” GSK “الرائدة عالميا في الصناعات الدوائية ضمن حرصها على ضمان الوصول المبكر للأدوية الحديثة المبتكرة من الترخيص والشحنات إلى التدريب والمبادئ التوجيهية للأطباء حول الاستخدام المناسب، وكيفية توجيه المرضى إلى المنشآت التي سيتوفر فيها الدواء الجديد”.

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