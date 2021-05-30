الاستعدادات للاستحقاق الانتخابي.. محور لقاء السائح وكوبيتش

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأحد، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتش، بديوان مجلس المفوضية.

واستعرض اللقاء تحضيرات المفوضية واستعداداتها للاستحقاق الانتخابي المقرر في شهر ديسمبر القادم، وآخر مستجدات العملية السياسية، وسبل التعاون مع بعثة الأمم المتحدة لتذليل الصعوبات التي قد تواجه الانتخابات المرتقبة.ومن جانب آخر أرسلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في وقت سابق قافلة من المعدات الانتخابية توجهت، إلى مكتبي الإدارة الانتخابية بمدينتي بنغازي وسبها.

وتم تسيير القافلة من قبل قسم الدعم اللوجستي وبالتعاون مع شركة بريد ليبيا، وتتضمن القافلة شحنة من مواد انتخابية من بينها صناديق الاقتراع وأرقام لوحات مراكز الاقتراع، وبعض التجهيزات المكتبية.

وأفادت المفوضية أن هذه القافلة تأتي ضمن التحضيرات للاستحقاق القادم، وتوفير مخزون استراتيجي من المواد التي تحتاج إليها مكاتب الإدارة الانتخابية لضمان جاهزيتها فور الإعلان عن انطلاقة العملية الانتخابية.