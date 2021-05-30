قافلة من المعدات الانتخابية تتوجه إلى مكتبي بنغازي وسبها

أرسلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم قافلة من المعدات الانتخابية إلى مكتبي الإدارة الانتخابية في بنغازي وسبها.

وذلك في إطار التحضيرات للاستحقاق الانتخابي القادم، وتوفير مخزون استراتيجي من المواد التي تحتاج إليها مكاتب الإدارة الانتخابية لضمان جاهزيتها فور الإعلان عن انطلاق العملية الانتخابية.

القافلة التي انطلقت تحت إشراف قسم الدعم اللوجستي وبالتعاون مع شركة بريد ليبيا، تحمل شحنة من المواد الانتخابية من بينها صناديق الاقتراع وأرقام لوحات مراكز الاقتراع، وبعض التجهيزات المكتبية.

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