اللافي من تركيا: سنبني ليبيا كما يجب أن تكون

قال عبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي:” نحن على استعداد للتعاون مع كل الدول التي تمد أيديها لنا، لتكون شريكًا حقيقيًا معنا لبسط الأمن والاستقرار في بلدنا، في هذه المرحلة المهمة من تاريخ دولتنا”.

وأضاف اللافي، مغردا من تركيا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” سنعمل على تعزيز أواصر الصداقة والشراكة معهم، لبناء ليبيا كما يجب أن تكون، وفقًا للأعراف الدولية”.

واستقبل نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، في وقت سابق، عبدالله اللافي في إسطنبول، على هامش زيارته الأخيرة إلى تركيا التي تتزامن مع زيارة خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري ووزراء سابقين منهم محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية السابق، وصلاح النمروش وزير الدفاع بحكومة الوفاق المنتهية ولايتها.