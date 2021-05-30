“كوبيش” يزور موسكو مطلع يونيو للقاء “لافروف”

يزور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، موسكو في أوائل يونيو للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحسب رسالة وزارة الخارجية الروسية عقب محادثة هاتفية بين الممثل الخاص لرئيس روسيا لدول الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع كوبيش.

وقالت الوزارة: “تم الاتفاق على مواصلة التبادل المتعمق لوجهات النظر حول القضايا الليبية في إطار زيارة يان كوبيش المرتقبة لموسكو في أوائل يونيو، ولقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف”.

وأكد المكتب الدبلوماسي أنه خلال المحادثة تمت مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بدفع العملية السياسية في ليبيا، وفق بنود خارطة الطريق للتسوية التي اعتمدها منتدى الحوار السياسي في نوفمبر 2020، ومقررات مؤتمر برلين الدولي، ونوقش قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510.

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