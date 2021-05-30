المشير حفتر: الجيش حافظ على وحدة البلاد، وهناك من يسعى للالتفاف على ما تم الاتفاق عليه

شدد القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، على أهمية دور الجيش الليبي في دحر الإرهاب وضمان وحدة البلاد وسلامتها، مشيرا إلى أن هناك من يسعى إلى الالتفاف على الاتفاقات التي تم تحقيقها برعاية دولية.
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قناة ليبيا
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