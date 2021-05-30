السايح وكوبيش يبحثان تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الانتخابات

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأحد، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيتش.

وبحسب بيان صادر عن مفوضية الانتخابات، فإن اللقاء حضره عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب وذلك بديوان مجلس المفوضية.

استعرض اللقاء، تحضيرات المفوضية واستعداداتها للاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر المقبل، وآخر مستجدات العملية السياسية.

كما ناقش الاجتماع، سبل التعاون مع بعثة الأمم المتحدة لتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الانتخابات المرتقبة.