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المشير حفتر: ندعم العمل الجاد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد المشير حفتر دعم القوات المسلحة للحل السلمي العادل، من خلال العمل الجاد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة من الشعب، مجددا التأكيد على أن القوات المسلحة ستدعم المسار السلمي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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