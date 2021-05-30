المشير حفتر: ندعم العمل الجاد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة

أكد المشير حفتر دعم القوات المسلحة للحل السلمي العادل، من خلال العمل الجاد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة من الشعب، مجددا التأكيد على أن القوات المسلحة ستدعم المسار السلمي.
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قناة ليبيا
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