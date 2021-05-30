مدينة مزدة تتجهز للعملية الانتخابية

أقامت منظمة التيسير للتنمية المستدامة، بالتعاون مع جمعية وادي الباقول، ومفوضية المجتمع المدني مزدة، ورشة عمل تحت عنوان، تفعيل العملية الانتخابية، والتي تهدف إلى تثقيف المترشحين للانتخابات والناخبين وفق اللائحة المعدة من المفوضية العليا للانتخابات.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
بسبب غياب الجيش الموحد.. ليبيا تغيب عن ترتيبات الجوار لتحييد «المتمردين»
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
المشير حفتر: ندعم العمل الجاد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
الحويج وبن عبد الرحمن يؤكدان أهمية تفعيل البنك الليبي الجزائري
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
السايح وكوبيش يبحثان تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الانتخابات
تم النشر منذُ 19 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
أضف تعليقـك