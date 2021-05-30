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مدينة مزدة تتجهز للعملية الانتخابية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أقامت منظمة التيسير للتنمية المستدامة، بالتعاون مع جمعية وادي الباقول، ومفوضية المجتمع المدني مزدة، ورشة عمل تحت عنوان، تفعيل العملية الانتخابية، والتي تهدف إلى تثقيف المترشحين للانتخابات والناخبين وفق اللائحة المعدة من المفوضية العليا للانتخابات.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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