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مبروكة عثمان: حريصون على النهوض بالقطاع الثقافي في الجنوب

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقدت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي عثمان، اجتماعا موسعا، مع عمداء بلديات أوباري وبنت بيه والغريفة، لبحث الصعوبات والمشاكل التي تواجه قطاع الثقافة بالبلديات، عقبها زيارة للمركز الثقافي ببلدية أوباري.

وصلت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، السبت، إلى مدينة أوباري، على رأس وفد من رؤساء إدارات الوزارة، وذلك ضمن جولات الوزيرة والوفد المرافق لها لمدن ومناطق الجنوب.

وكان في استقبال الوزيرة، فور وصولها المدينة، عمداء بلديات أوباري، والغريفة، وبنت بيه، وأعضاء المجالس البلدية بتلك المناطق، بحضور مدراء المكاتب الثقافية.

وتوجهت الوزيرة مبروكة توغي عثمان، إلى بلدية الغريفة، حيث زارت أغلب المراكز الثقافية بالبلدية، مشددة على ضرورة دعم تلك المراكز للرقي بالقطاع الثقافي بمناطق الجنوب.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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