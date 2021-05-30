وزير الإقتصاد يلتقي وزير المالية الجزائري لبحث سُبل تعزيز ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين

التقى وزير الإقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، اليوم الأحد، بوزير المالية بحكومة الجمهورية الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن وذلك لبحث عدد من الملفات ذات الإهتمام المشترك.

الحويج، بحث خلال اللقاء سُبل تعزيز ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين والتسريع في فتح المنفذ الحدودي (الدبداب) حيث يمثل منطقة إقتصادية بمدينة غدامس والعمل على إعادة دراسة وتقييم وتحديث الإتفاقيات التجارية والإقتصادية وكذلك إتفاقية الإزدواج الضريبي بالتنسيق مع وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية والذي يأتي في ظل التطورات الإقتصادية والتجارية التي يشهدها العالم وإبرام مذكرة تفاهم إسترشادية حولها.

كما ناقش اللقاء آلية خلق شراكة تجارية بين الفعاليات الإقتصادية الليبية والجزائرية وتفعيل دور القطاع الخاص في البلدين والعمل على تكثيف زيارات الوفود التجارية وإقامة معارض مشتركة متخصصة وإنشاء قنوات تواصل دائمة بين المسؤولين واللجان الفنية للوقوف على أي تطورات ومستجدات في مجالات الإقتصاد والتجارة.