أبو خزام يبحث مع المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمعهد الولايات المتحدة للسلام برامج التعاون المشتركة في مايتعلق بقضايا المهجرين

التقى وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد ابوخزام، اليوم الأحد، مع المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمعهد الولايات المتحدة للسلام إيلي عون، ومدير مكتب ليبيا نايت ويلسون، حيث استعرض المعهد جهوده مع قطاعات الحكومية في تعزيز مبادئ الحوار والسلام المجتمعي.

التقى وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد ابوخزام، اليوم الأحد، مع المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمعهد الولايات المتحدة للسلام إيلي عون، ومدير مكتب ليبيا نايت ويلسون، حيث استعرض المعهد جهوده مع قطاعات الحكومية في تعزيز مبادئ الحوار والسلام المجتمعي.

وبحث أبوخزام، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، مع المسؤولين بالمعهد، برامج التعاون المشتركة في مايتعلق بقضايا المهجرين وسبل دعمها وتطويرها في بناء وإدارة الحوار المجتمعي القائم على المشاركة الواسعة من جميع الأطراف لتدعيم جهود السلام والمصالحة المجتمعية.