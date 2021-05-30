مفوضية الانتخابات ترسل صناديق وأرقام لوحات مراكز الاقتراع إلى بنغازي وسبها

أرسلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قافلة من المعدات الانتخابية توجهت، صباح اليوم الأحد، إلى مكتبي الإدارة الانتخابية بنغازي وسبها.

وحسب بيان صادر عن المفوضية العليا للانتخابات، انطلقت القافلة تحت إشراف قسم الدعم اللوجستي وبالتعاون مع شركة بريد ليبيا، والتي تحمل شحنة من مواد انتخابية من بينها صناديق الاقتراع وأرقام لوحات مراكز الاقتراع، وبعض التجهيزات المكتبية.

يأتي هذا في إطار التحضيرات للاستحقاق القادم، وتوفير مخزون استراتيجي من المواد التي تحتاج إليها مكاتب الإدارة الانتخابية لضمان جاهزيتها فور الإعلان عن انطلاقة العملية الانتخابية.