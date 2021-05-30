كوبيش يؤكد دعم البعثة للعملية الانتخابية في ليبيا

يواصل المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش لقاءاته مع المسؤولين؛ من أجل تهيئة الأجواء للانتخابات، حيث التقى اليوم رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

واستعرض اللقاء، الذي عُقد في طرابلس بحضور عضو المفوضية عبد الحكيم الشعاب، التحضيرات الجارية واستعدادات المفوضية للاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر المقبل، وآخر مستجدات العملية السياسية.

وأبدى كوبيتش استعداد البعثة الأممية لتذليل كافة الصعوبات، التي قد تُواجه العملية الانتخابية.

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