ليبيا تبحث عملية إعادة 3 طائرات مدنية من مالطا وسويسرا بعد الصيانة

عقد صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الأحد، اجتماعا مع الشركة القابضة الافريقية للطيران بشأن طائرات الشركة المتحدة للطيران.

وعقد الاجتماع، صباح اليوم الأحد، بمقر إدارة الصندوق والذي ضم كلا من رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران ومدير عام الشركة المتحدة للطيران.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بحضور أعضاء مجلس الادارة لمناقشة مستجدات صيانة طائرات الشركة المتحدة للطيران المتواجدة على أراضي دولتي مالطا وسويسرا.

واتفق الحضور على بذل المزيد من الجهود للتعجيل في إستكمال صيانة هذه الطائرات والعودة بها في أقرب وقت ممكن والتنسيق مع مختلف الجهات في سبيل ذلك.

ويأتي هذا الإجتماع في إطار متابعة الصندوق والشركة الأفريقية القابضة لعملية صيانة وإرجاع عدد 3 طائرات تابعة للشركة المتحدة للطيران الى أرض الوطن.