بالتمر للسفير الألماني: اغلب القطاعات والموظفين غير راضيين بالمركزية المقيتة

التقت رئيس مفوضية المجتمع المدني ابريكه بالتمر، اليوم الأحد، السفير الألماني لدى ليبيا أُوليفر أُفتشا، وذلك للحديث عن أهمية ودور المجتمع المدني في المرحلة القادمة وعن كيفية دعمة وتطويره وتطوير القُدرات و المُساهمة في عملية التنمية المحلية وتنمية المُجتمع المدني ودعم وبناء السلم الأهلي المحلي.

الاجتماع الذي عقد بمدينة بنغازي، تم التطرق في لوجهة نظر المجتمع بعد استقرار العملية السياسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وبدورها عبرت بالتمر أن اغلب القطاعات والموظفين غير راضيين عن عودة المركزية وتفريغ القطاعات والادارات من صلاحيتها، بالإضافة إلى التأكيد على اهداف ومعايير واساسيات العمل المدني من حيث الحيادية الايجابية والاستقلالية، تمسك المجتمع المدني باجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة من الشعب في الموعد المحدد 24 ديسمبر.

وتم، خلال الاجتماع، مناقشة امكانية فتح المجال امام عدد من المنظمات الدولية الالمانية الحكومية وغير الحكومية في تعاونها لدعم منظمات المجتمع المدني وتطويرها والرفع من امكانياتها.