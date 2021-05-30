مدير إدارة التطعيمات: أكثر من 217 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا في ليبيا

أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبد الباسط سليمان اسميو، أن أكثر من 217 ألف شخص تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس كورونا في ليبيا حتى الآن.

وأفاد اسميو، في تصريحات صحفية، بالبدء في توزيع لقاح “أسترازينيكا” البريطاني على فروع الإمداد الأربعة في بنغازي وطرابلس وسبها ومصراتة، ومنها إلى المدن والمناطق التابعة لها.

وأشار اسميو إلى تواصل عملية التسجيل في المنظومة الوطنية للتطعيم، وقال إن اللقاح الصيني “سينوفارم” قارب على النفاد وإن بعض البلديات أنهت حصتها التي خصصت لها من هذا اللقاح.

وقال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إن مراكز التطعيم مستمرة في تنفيذ حملة التطعيم وفق الخطة المعدة، مشيرا إلى عدم وصول أية كميات إضافية من لقاحات كورونا حتى الآن.

وأكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أنهم ينتظرون وصول التطعيمات الروتينية التي تخص بعض الأمراض الأخرى بعد الانتهاء من إجراءات توريدها وموافقة الشركات المصنعة.