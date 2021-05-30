«الوطني للامتحانات» يتسلم مقرّرات المناهج الدراسية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي

تسلم المركز الوطني للامتحانات، اليوم الأحد، مذكرتين لمفرادات ومقرّرات المناهج الدراسية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي (علمي، أدبي) للعام 2020 – 2021.

واستعرض مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بوزارة التربية والتعليم، الطاهر الحبيب، مع مدير عام المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود، ومدير مصلحة التفتيش التربوي الدكتور علي المهنكر المفرّدات والمقرّرات الدراسية لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي موزعة على الأسابيع الدراسية.

كما تمَّ استعراض ومراجعة مذكرة توزيع الدرجات وفق الخطة المعدلة للعام الدراسي 2020 / 2021م، حيث شارك في الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد بمقر مركز المناهج التعليمية مدير إدارة المناهج بالمركز الدكتور علي الخريِّف، ومدير إدارة شؤون الأسئلة الدكتور حسين الغول ومدير إدارة شؤون الامتحانات رياض النسر.

وتبادل الحاضرون النقاش حول المقرّرات الدراسية والموضوعات المحذوفة ومُوأَمَتها مع مقررات الأسابيع الأولى من العام الدراسي لطلبة الشهادتين بالحكومة الليبية المؤقتة “سابقا”.

واستلم مدير عام المركز الوطني للامتحانات مذكرتين لمفرادات ومقرّرات المناهج الدراسية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي معتمدة من مركز المناهج والبحوث التربوية وفق الخطة الدراسية المعدلة لهذا العام.