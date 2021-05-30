ليبيا تعرض على الجزائريين «فرص عمل» في ثلاثة قطاعات

قال وزير العمل الجزائري الهاشمي جعبوب إن ليبيا عرضت على قطاعه فرص عمل في قطاعات المحروقات والميكانيك والصناعات الكبرى، وذلك في تصريحات على هامش زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة زيارة له إلى الجزائر على رأس وفد وزاري،

واتفق جعبوب عقب محادثاته مع وزير العمل والتأهيل الليبي، علي العابد لرضا أبو عزوم، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، على تفعيل الاتفاقيات الموقعة سابقا في قطاع العمل والتشغيل مع الاستفادة من خبرة الجزائر. وحول آفاق التعاون لفت جعبوب إلى «فرص لتوجه الجزائريين للعمل في ليبيا»، في مقابل الاتفاق أيضا على تفعيل التعاون الخاص بمساعدة الليبيين في التكوين والرسكلة بالجزائر.من جهته، كشف علي العابد عن الاتفاق على استحداث مبادرة مشتركة بين هيئات التشغيل بالجزائر ونظيرتها الليبية.

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والتقى الدبيبة خلال زيارة الجزائر التي بدأها أمس السبت نظيره عبد العزيز جراد. وشارك الدبيبة في منتدى اقتصادي بين البلدين بحضور 400 فاعل اقتصادي منهم 150 ليبيا. وأبرز ما جرى الاتفاق عليه بين البلدين إعلان الجزائر إعادة فتح معبر حدودي بري مع ليبيا قريبا والترتيب لفتح خط بحري مع ميناء طرابلس.

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