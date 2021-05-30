اتفاق على فتح المنافذ البرية بين البلدين

بحث وزير المواصلات، محمد الشهوبي، مع نظيره الجزائري، كمال ناصري، تعزيز أواصر التعاون بين ليبيا والجزائر في قطاع النقل.

وتم الاتفاق بين الوزيرين على فتح المنافذ البرية بين البلدين لتسهيل حركة التنقل، إضافة إلى تدشين خط بحري بين الموانئ المختلفة في البلدين لنقل البضائع والركاب، على أن تستكمل المحادثات من خلال المصالح والهيئات الخاصة بالنقل الجوي والبري والبحري لتطبيق هذه الاتفاقات في أسرع وقت ممكن.

كما تم التأكيد على ضرورة فتح المجال الجوي وعودة الرحلات عبر الخطوط الجوية الليبية والجزائرية لتعزيز التعاون في كافة المجالات.

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