المؤسسة الوطنية تصنف إدري منطقة نفطية

أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله عن تصنيف، إدري، منطقة نفطية أسوة بالمناطق النفطية التي تقع ضمن حدودها الإدارية حقول أو موانئ للنفط والغاز، على اعتبار مرور خطوط نقل الغاز بنطاق البلدية.

جاء هذا الإعلان خلال اللقاء الذي جمع نائب رئيس مجلس الوزراء، رمضان أبوجناح، وصنع الله في بلدية إدري بمسؤولي البلدية وأعيان المنطقة، والذي تناول أيضا جهود الحكومة والمؤسسة الوطنية من أجل تأمين إمدادات الوقود والغاز بشكل منتظم.

ويترتب على تصنيف إدري منطقة نفطية التزام المؤسسة الوطنية والجهات ذات العلاقة بتنفيذ مشاريع تنموية في هذه المواقع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا