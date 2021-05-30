السفير الألماني يفتح ملفات الخدمات والانتخابات في بنغازي

في زيارته الخامسة للمدينة، وصل السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، والوفد المرافق له إلى مدينة بنغازي، قادمين من مدينة طبرق بعد أن شاركوا في حفل إطلاق برنامج دعم البلديات في ليبيا.

والتقى السفير بعد وصوله إلى بنغازي، رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري، لمناقشة بعض الملفات التي تهم المدنية والمواطن، وإمكانية التعاون بين ألمانيا وبنغازي.

كما التقى السفير الألماني لدى ليبيا، رئيس مجلس الإدارة لمفوضية المجتمع المدني ابريكة بالتمر والمدير التنفيذي إبراهيم المقصبي، لمناقشة بعض المواضيع الثقافية والخدمية.

وأكد أوفتشا، لـ218، تمسك بلاده باتفاقات جنيف، مشددا على أهمية الانتهاء من الدستور بحلول الأول من يوليو. وأعرب عن استعداد برلين لدعم تأمين الانتخابات، المزمع انعقادها في ديسمبر المقبل.

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